脈なし確定でしょう。男性が興味のない女性にだけする「残念な行動」
女性からすると男性の気持ちを読み解くのって難しいものですが、実は男性は好きな女性とそうでない女性に対して、まったく異なる態度を見せるもの。
なので、あなたへの接し方を見れば、男性の本心が見えてくるんです。
そこで今回は、男性が興味のない女性にだけする「残念な行動」を紹介します。
「恋愛アレルギー」を演じる
興味のない女性の前で「恋愛に興味がない人」を演じる男性は少なくありません。
皮肉なことに、同じ男性であっても本当に好きな女性の前では「いい人がいれば付き合いたい」なんて言ったりするものです。
「既読スルー」されるのは優先順位が下ということ？
男性の本音が最も如実に表れるのが、連絡の取り方。
気になる女性には素早く返信する男性も、興味のない女性へのLINEは後回しにするのが定番です。
返信が遅い、短い、表情豊かな絵文字がないなどのパターンが続く、そもそも男性の方から連絡してくれないのは、ほぼ確実に脈なしサイン。
連絡の優先順位は、そのまま心の優先順位と見て間違いありません。
もし好きな男性の行動が今回紹介した内容と一致しているなら、いったん冷静になって男性と距離を置いてみましょう。
時に諦めることも、新しい出会いへの一歩となりますよ。
