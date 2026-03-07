もしかして彼からフラれるかも?! そんな時に実践したい「対応策」とは
彼氏との関係が少しギクシャクしてる、もしかして振られるかもしれないと感じたら、何か行動を起こしたいところ。
そこで今回は、そんな時に実践したい「対応策」を紹介します。
まずは自己分析をしてみる
まずは自己分析しましょう。
彼氏との関係において、自分が彼に与えているメリットやデメリット、彼から与えられているメリットやデメリットなど、日頃の彼氏との関係をきちんと思い起こして、箇条書きしてみると、彼氏との関係がギクシャクしてきた原因が見えてくることがあります。
直接彼氏に自分への不満を聞いてみる
なんとなく彼氏との関係に危機が訪れていると感じているなら、直接彼氏に自分への不満を聞いてみるのも一手。
彼氏がもし不満を持っていることがわかったら、すぐに改善に向けて努力しましょう。
なお、彼氏が不満を明確に答えてくれない場合もありますが、その場合は彼の方に何かしらの心境の変化が起きているということなので、彼氏の言動を改めて観察して、心境が変化した理由を探る必要があります。
なんとなく彼との関係がおかしい、振られるかもしれないとピンときたら、今回紹介した内容を参考に早めに行動を起こしてみてくださいね。
