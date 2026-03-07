子どもがいる家庭の防災。母親目線で見直す備え #知り続ける
東日本大震災から15年。防災という言葉を聞いたとき、まず浮かぶのは「自分のこと」よりも「家族のこと」という人も少なくないでしょう。特に子どもがいる家庭では、非常時の備えは“自分の分”だけでは完結しません。だからこそ、母親目線で見直しておきたいポイントがあります。
“子ども基準”で備蓄を考える
非常食や水の量は、大人の計算だけでは足りないことがあります。成長期の子どもは体格も食べられる量もさまざま。普段食べ慣れている味を少し入れておくことも安心材料になります。また、アレルギーの有無や食べやすさも事前に確認しておくことが大切です。
サイズアウトを見落とさない
防災リュックに入れている衣類や靴は、子どもの成長とともにすぐサイズが合わなくなります。年に一度の見直しでは追いつかないことも。季節の変わり目に衣類を入れ替える習慣を持つだけでも、備えの精度は高まります。
“心の安心材料”も忘れない
非常時は大人以上に子どもが不安を感じやすいもの。小さなおもちゃやお気に入りのタオル、本など、安心できるアイテムをひとつ入れておくのも現実的な選択です。備えは物だけではなく、気持ちを守る準備でもあります。
防災への備えは、子どもと一緒に確認する、話し合う、適宜見直すことが大事。その積み重ねが、家族の安心につながります。自分と家族を守る視点を、今あらためて整えてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は防災に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼震災の記憶を“自分の備え”に変える。40代からの防災習慣