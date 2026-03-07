足を引っ張られやすい人と、自然と周りから応援してもらえる人。その差って何？
同じように頑張っているのに、周囲から自然と応援される人もいれば、なぜか批判されたり足を引っ張られたりする人もいるでしょう。その違いは能力や人柄の差ではありません。実は、“見せ方”にあります。
成果を“独り占め”にするところがない？
周りから自然と応援してもらえる人は、成果を自分だけの手柄にしません。「みんなのおかげです」と自然に共有します。一方、足を引っ張られやすい人は、無意識に“自分だけが頑張っている”空気を出しているのかもしれません。
弱さを少し見せている
完璧で、できる人っぽく見せようとすると、周囲は距離を置くように。一方で自然と応援される人は、失敗や迷いも隠しません。弱さを少し見せることで、周囲に「支えたい」と思わせることができます。
競争よりも協力を選んでいる
常に優劣を考えているような姿勢でいると、自然と敵が増えていくもの。でも、応援してもらえる人は、誰かの成功も素直に喜びます。その姿勢が、巡り巡って自分に返ってきているのです。
周囲から応援されるかどうかは、成果の分け方、弱さの見せ方、他者への姿勢などによって左右されるもの。そんな小さな言動の積み重ねが、あなたの味方を増やしていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
