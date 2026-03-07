「夜だけ我慢すればいい」は本当？40代・50代が陥りやすい“夕食だけダイエット”の問題点
「日中は普通に食べて、夜だけ控えれば痩せるはず」と考える大人世代は少なくありません。夕食だけを軽くする方法は取り入れやすく、確かに１日の総摂取エネルギーが減れば体重は動きやすくなります。ただ、40代・50代の体では、この“夜だけ我慢”が長期的にうまく機能しないケースも見られます。
夕食だけ減らすと起きやすいこと
日中は仕事や家事で活動量があるため、空腹を強く意識せずに過ごせる人も多いでしょう。しかし夕方以降に強く制限をかけると、体は不足分を補おうとします。その結果、翌朝の強い空腹感や日中の間食増加につながることがあります。
単純に「夜遅い時間の食事＝太る」とはならない
「夜遅い時間に食べると太る」というイメージは根強いものですが、影響するのは時間帯だけではありません。総摂取量や栄養バランス、活動量との兼ね合いが大きく関わります。
夕食が遅くても適量でバランスが取れていれば、大きな問題にならない場合も。一方で、夜を極端に抜いた反動で翌日に過食すれば、結果として体脂肪が増えやすい状況をつくってしまうことになります。
大人世代は“食事内容を整える”ことを意識
40代・50代の食事で意識したいのは、「量を削る」ことよりも「内容を整える」ことです。主食をゼロにするのではなく量を調整する、脂質を抑える代わりにタンパク質を確保する、食べる順番や噛む回数を意識するなど、必要な栄養を守りながら負担を軽くする視点が重要になります。
夕食だけを極端に削るよりも、１日全体の食生活を見直した方が、結果につながりやすくなります。大人世代ほどダイエットは“整え方の積み重ね”が鍵になるのです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
