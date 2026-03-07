¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óREBORN!¡Ù¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤Ã¤Ý¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥ê¥Ü¡¼¥ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óREBORN!¡Ù¤è¤ê¡Ö¤Ì¤¤¤Ã¤Ý ²ÈÄí¶µ»Õ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óREBORN! ¥»¥Ã¥È¡×(8,580±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¤Ì¤¤¤Ã¤Ý ²ÈÄí¶µ»Õ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óREBORN! ¥»¥Ã¥È¡×(8,580±ß)
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥í¥Ã¥¡¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¼ê¾è¤ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤Ì¤¤¤Ã¤Ý¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óREBORN!¡Ù¤«¤é¥ê¥Ü¡¼¥ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¥ê¥Ü¡¼¥ó¡¢¢ÂôÅÄ¹ËµÈ¡¢£±À¿ý¶³Ìï¡¢¤Ï»Æ»³¼¡¢¥XANXUS¡¢¦¥¹¥¯¥¢¡¼¥í¤ÎÁ´6¼ï¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Å·ÌîÌÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥ê¥Ü¡¼¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
2026Ç¯7·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¤Ì¤¤¤Ã¤Ý ²ÈÄí¶µ»Õ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óREBORN! ¥»¥Ã¥È¡×(8,580±ß)
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ã¤Ý¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥í¥Ã¥¡¼¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª
¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿¼ê¾è¤ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö¤Ì¤¤¤Ã¤Ý¡×Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ø²ÈÄí¶µ»Õ¥Ò¥Ã¥È¥Þ¥óREBORN!¡Ù¤«¤é¥ê¥Ü¡¼¥ó¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¥ê¥Ü¡¼¥ó¡¢¢ÂôÅÄ¹ËµÈ¡¢£±À¿ý¶³Ìï¡¢¤Ï»Æ»³¼¡¢¥XANXUS¡¢¦¥¹¥¯¥¢¡¼¥í¤ÎÁ´6¼ï¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Å·ÌîÌÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥ê¥Ü¡¼¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ