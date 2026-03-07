◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）＝カブス＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「３番・中堅」で先発出場。２本塁打を含む３打数２安打４打点の活躍でチームを２連勝に導き、ヒーローに選ばれた。

３点を追う初回１死二塁で迎えた第１打席ではＷＢＣ初アーチとなる反撃の２ラン。韓国先発の変則右腕コ・ヨンピョの外角のツーシームをはじき返すと、打球は右中間席に着弾。「ＮＰＢ＋」によると、打球速度１６９キロ、飛距離１１８メートル、角度２７度だった。誠也はプレミア１２で３本、五輪で１本の本塁打をマークしており、主要３大大会全てで一発を記録。日本代表では山田哲人（ヤクルト）、坂本勇人（巨人）に次いで史上３人目となった。

１点を追う３回。日本代表は大谷翔平（ドジャース）の２戦連発となるソロで追いつくと、１死から鈴木が続いた。コ・ヨンピョのスライダーを振り抜くと、打球は左翼席中段へ。「ＮＰＢ＋」によると、打球速度１６８キロ、飛距離１１７メートル、角度３０度で一時勝ち越しのソロ本塁打となった。

大谷は「一番大きかったのは（初回の）誠也の２ラン」とたたえた。同学年コンビが各国の脅威となっている。誠也は大谷について「もちろん頼もしいですし、期待にしっかり応えてくれるのが彼だと思うので。みんな、彼だけじゃないというのもあると思う。彼だけに背負わせるつもりもないですし。みんなで力を合わせてやっていきたいと思います」と話した。

鈴木はその言葉通り、大谷の申告敬遠などで迎えた７回２死満塁の第４打席では勝ち越しの押し出し四球を選び、ガッツポーズを繰り出した。

２３年ＷＢＣではメンバー入りするも、左脇腹の負傷で大会直前に無念の辞退。レギュラーシーズン前の出場は故障のリスクがあることを誰より理解し、今季はカブスとの５年契約最終年という今後に大きな影響を及ぼす一年だが、「なんとなく（出ないと）後悔が残りそうだなと。後悔するくらいなら他のチームもみんな出ますし、日本の選手もたくさん集まっていたので、そういうところでやれるのはすごい貴重なことだと思う。早い段階で出るつもりでずっと準備をしていました」と出場を決断。２大会分の思いを持ち、世界的なスラッガーに成長した誠也が世界一まで暴れまくる。