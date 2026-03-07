洋服の「前」にある部分、理科の授業で習ったあの液体、そして広島県にある有名な島。ジャンルの垣根を超えて共通する「2文字」は何でしょうか？

今回は、洋服のパーツ、化学物質、そして日本の地名と、全く異なるジャンルの言葉が組み合わさった非常に面白い問題です。

一見すると関係なさそうな言葉たちですが、同じ2文字を補うと、スッキリした日本語に変わります。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ま□□て
□□のーる
□□じま
ヒント：理科の実験で使ったことがある人も多いのではないでしょうか？

正解：えた

正解は「えた」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えた」を入れると、次のようになります。

まえたて（前立て）
えたのーる（エタノール）
えたじま（江田島）

「前立て」はシャツやジャケットのボタンが付いている帯状のパーツのこと。「エタノール」は消毒などでおなじみの成分ですね。そして「江田島」は広島県に位置する歴史ある島として知られています。

日常生活、サイエンス、地理と、頭のあちこちの引き出しを開けるような感覚を味わっていただけたでしょうか？

