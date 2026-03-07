【ひらがなクイズ】知識の幅と柔軟な発想力が試される一問！ 3つの言葉をつなぐ「共通の2文字」は？
今回は、洋服のパーツ、化学物質、そして日本の地名と、全く異なるジャンルの言葉が組み合わさった非常に面白い問題です。
一見すると関係なさそうな言葉たちですが、同じ2文字を補うと、スッキリした日本語に変わります。
ま□□て
□□のーる
□□じま
ヒント：理科の実験で使ったことがある人も多いのではないでしょうか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えた」を入れると、次のようになります。
まえたて（前立て）
えたのーる（エタノール）
えたじま（江田島）
「前立て」はシャツやジャケットのボタンが付いている帯状のパーツのこと。「エタノール」は消毒などでおなじみの成分ですね。そして「江田島」は広島県に位置する歴史ある島として知られています。
日常生活、サイエンス、地理と、頭のあちこちの引き出しを開けるような感覚を味わっていただけたでしょうか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
