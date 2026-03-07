＜WBC：日本8−6韓国＞◇1次ラウンドC組◇7日◇東京ドーム

タレント明石家さんま（70）が7日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。動画配信サービス「Netflix（ネットフリックス）」の浸透に目を丸くした。

さんまは「野球も始まってますけど。WBC。無料ちゃうねんな」と、熱戦が繰り広げられているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のネットフリックスによる国内独占配信について言及した。

前日にネットフリックス実写版「ONE PIECE」シーズン2の試写会に訪れた際に、ネットフリックス関係者と会ったといい、「あこぎやなって。はじめ無料や言うてたやないか」とやりとりを明かしながら、「すごいよな。まさか、野球をネットフリックスでやるとは夢にも思わなかったからな、我々は」。

さんまは18年に公開された自身が企画・プロデュースし、ジミー大西との縁を描いたネットフリックスオリジナルドラマ「Jimmy アホみたいなホンマの話」でネットフリックス関係者とつながりがあり、「十何年前に入ってきて。ジミーをドラマ化したときに『こんなもん、誰も見いひんで』って言うたら、（岡本昭彦吉本興業）社長が『ネットフリックスに入るんです』って言うから、何言うてんねん、アカンやろうなと思ってたら、10年経ったらこうなった。何もかも変わってきた時代で」と急速な浸透に驚いていた。