◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手が豪快なアーチを含む２安打３打点と４番の貫禄を見せた。３回に鈴木の一発で一時勝ち越し弾に続き、２者連続の右越えソロ。２大会連続となるアーチをかけると、７回は鈴木の押し出し四球で勝ち越した直後に、貴重な２点打を放った。

侍ジャパンでは常に大活躍。１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣでも優勝に貢献した。２３年ＷＢＣでは準決勝のメキシコ戦で球史に残る同点３ラン。今大会も存在感は抜群だ。

試合後の一問一答は以下

―４番の働き

「先制されましたけど、９回までありますので。みんなで１点１点積み重ねようという感じでした」

―鈴木と２者連発

「カーブが浮いてきたので、うまく止まって、一球で仕留められました」

―投手交代の直後だった

「まあもう、短期決戦なので。どんどんピッチャーが代わってくるので、それに対応できるように」

―７回に貴重な２点打

「いけいけの展開でしたし、甘く入ってきたところを一球で仕留められてよかったです」

―一振りで仕留められているのは

「集中力を大切に、はい」

―メジャー組の一発攻勢

「前を打つバッターがみんなすごいので。流れに乗り遅れないようにしてます」

―鈴木は２打席連発

「素晴らしかったです」

―次戦に向けて

「全勝でマイアミいけるように、しっかり調整します」