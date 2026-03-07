

「AKINANOTE」通常盤ジャケ写

中森明菜が、デビュー44周年記念日となる2026年5月1日に、全国のCDショップおよびオンラインストアで、約8年6カ月ぶりとなるフルアルバム『AKINA NOTE』を発売する。本作は、2024年から続くセルフカバー企画「-JAZZ-」シリーズの集大成。既配信の13曲に「ミ・アモーレ[Meu amor e...]」などの新録を加えた豪華盤。さらに早期予約特典として、約20年ぶりとなるライブツアーのチケット先行抽選シリアルコードが配布されることも決定しており、アニバーサリーイヤーを飾る大きな節目となる。

【写真】中森明菜「AKINANOTE」デラックス・エディションジャケ写

2024年4月3日の「TATTOO -JAZZ-」より突如始まった、中森明菜のセルフカバーJAZZバージョン配信企画。2024年は「TATTOO -JAZZ-」、「BLONDE -JAZZ-」、「ジプシー・クイーン -JAZZ-」、「北ウイング -JAZZ-」、「スローモーション -JAZZ-」、「Fin -JAZZ-」の6曲、2025年10月〜2026年1月にかけて「飾りじゃないのよ涙は -JAZZ-」、「Days -JAZZ-」、「I hope so -JAZZ-」、「I MISSED “THE SHOCK” -JAZZ-」、「二人静 -JAZZ-」、「APPETITE -JAZZ-」、「月華 -JAZZ-」の7曲と、現在までに合計13曲を配信中。2024年、2025年のファンクラブ限定イベント「ALDEA Bar at Tokyo」で披露され、公式YouTubeで公開されている各MVは、「TATTOO -JAZZ-」（約850万回）を筆頭に、YouTube総再生回数約3,280万回を記録中。

そして今回、新録5曲（予定）を加え、初の集大成フルアルバム化が実現。中森明菜のフルアルバムとしては、2017年11月8日発売のオリジナル・アルバム『明菜』＆カバー・アルバム『Cage』のリリース以来、約8年6カ月ぶりとなる。

新たに追加される注目の新録曲は、「ミ・アモーレ[Meu amor e...] -JAZZ-」【12thシングル】、「TANGO NOIR -JAZZ-」【20thシングル】他、ワーナー時代シングル曲をセルフカバー収録予定。2CDデラックス・エディション（三方背BOX仕様）のみの特典として、中森明菜オリジナルAKINA NOTE（五線ノート/60ページ/8段）を封入。デビュー44周年記念日となる5月1日に発売。

また、『AKINA NOTE』の早期予約者限定購入特典として、中森明菜20年ぶりのライブツアー「AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026」（全5公演）のチケット先行受付（抽選）にエントリーできる「シリアルコード」の配布が決定。期間内【2026年3月7日00時00分〜3月19日23時59分】で、全額前金での予約購入者に「シリアルコード」を配布。

「早期予約特典」に加えて、各ショップでの予約購入者対象のオリジナル特典も。