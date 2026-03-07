◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの菊池雄星投手（３４）＝エンゼルス＝が７日、１次ラウンド２戦目となる韓国戦に先発。日本代表の一員としては初めての公式戦登板で、３回で６３球を投げて６安打３失点４奪三振で降板となった。

試合後は「ちょっと大胆にいきすぎた。今日は配球も課題でしたかね。（次回登板まで）時間が空くと思いますから。少し修正しながら頑張りたいと思います」と振り返った。３回に同点ソロを放った花巻東の後輩・大谷翔平（ドジャース）に抱きつく場面もあった。「３点取られてすごく嫌なスタートをしてしまったんで、そこで彼らが打ってくれて、『ありがとう』という、そういう気持ちです」と明かした。

初回は１死も奪えずに先取点を奪われた。１番キム・ドヨンへの初球は１５４キロ直球で空振り。しかし、２球のカーブを左前打とされると、２番ジョーンズには２球目で中前打を浴びて無死一、三塁。３番イ・ジョンフには初球の１５４キロ直球を左前適時打とされ、わずか５球で先取点を失った。その後２死までこぎつけたが、２死一、二塁から６番ムン・ボギョンの打球は中堅・鈴木誠也が飛びつくも追いつかず、２点二塁打となった。

思わぬ立ち上がりとなった菊池だが、２回以降は踏ん張った。２回は８、９番を連続三振に斬り、初回先頭で安打を浴びたキム・ドヨンも右飛に打ち取り３者凡退。３回は２安打で１死一、二塁のピンチを背負ったが、５番ウィットコムを見逃し三振に斬り、初回に適時二塁打を浴びたムン・ボギョンも直球で遊ゴロに打ち取った。

菊池は米国でのキャンプを早めに切り上げ、２月２２日から宮崎での侍キャンプに合流した。帰国後初登板となった今月２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）では初回にいきなり３点を失い、４回６安打３失点だったが、最速１５６キロを計測。２試合続けて不安定な立ち上がりとなったが、次回登板以降でメジャー通算４８勝左腕の真価が試される。