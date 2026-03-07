野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組で、日本代表「侍ジャパン」が７日、韓国と対戦し、８―６で競り勝って２連勝とした。

日本は８日、豪州戦に挑む。

日本８―６韓国

日本が粘る韓国を振り切って２連勝。日本は初回、先発菊池が打ち込まれ３点の先制を許した。その裏、鈴木の２ランで１点差に迫ると、三回に大谷、鈴木、吉田のソロで逆転。四回に同点とされたが、七回に吉田の２点適時打などで再びリードを奪い、逃げ切った。

平常心を貫く

大谷、鈴木の一発攻勢に、吉田も続いた。三回、相手投手が代わった直後、高めに浮いたカーブを完璧に捉えた。打った瞬間にそれと確信する右翼席への特大ソロを放った。

二塁打を含む２安打１打点をマークした前日の台湾戦に続き、２戦連続で４番を任された。重圧のかかるポジションだが、国際大会での勝負強さは前回大会でも証明済み。「みんな４番を打てる打者ばかり」と平常心を貫き、日米通算１６２本塁打を記録する長打力を遺憾なく発揮している。

１点を勝ち越した直後の七回二死満塁で迎えた打席では速球を中前にはじき返し、２点適時打で貴重な追加点をもたらした。「日の丸を背負う重みを感じながら、必死に、勝利に向けて頑張っていきたい」と話していた左打者。どこまでも頼りになる男だ。（大背戸将）