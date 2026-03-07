ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが７日、司会を務める同局系「新・情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。２週間ぶりの番組復帰を果たした。

この日の番組冒頭で体調不良からの復帰あいさつをした安住アナは、放送開始時点でまだ試合中だったＷＢＣ１次ラウンドの日本―韓国戦の内容を速報。午後１０時１５分過ぎには「試合が終わりまして、日本が８―６で韓国を下したということです。日本が２勝目ということですね」と報じた。

今回、日本国内では前回大会までのような地上波の放送はなく、映像はＮｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）の独占配信となっているため、各局も映像を自由に使うわけにはいかない。

安住アナは「試合が終わって３０分後くらいになると、映像がいただけるんですよ。その映像を編集し直して１番組３分以内だったら使えるんで。その振り返りを、だから（Ｎキャスでは）１０時４５分ぐらいになりますけど」と説明すると、解説者として出演の五十嵐亮太さんを「（スタジオに）ちょっと残っていただいて」と引き留めていた。