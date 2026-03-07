歌謡グループ「純烈」の弟分で、4月8日にデビューを控える4人組「モナキ」の公式Xが7日に更新され、8日に開催予定だったデビューシングル発売記念のミニライブを中止すると発表した。当初の想定を超える来場者が見込まれ「お客様ならびに出演者の安全を考慮した」と説明した。

同Xで、8日にミヤコ瓢箪山店で開催予定のミニライブとイベントについて、「3/7（土）のイベントの状況を踏まえ、当初の想定を超えるお客様がご来場される事が予測されるため、お客様ならびに出演者の安全を考慮し、第1部（12:00開始）・第2部（15:00開始）ともにミニライブを中止とさせて頂きます」と発表した。

CDの予約者が参加できる特典会については実施するとした。

純烈・酒井一圭がプロデュースするオーディションで応募者1000人の中から選ばれたじん（39）、サカイJr.（37）、ケンケン（29）、おヨネ（28）による歌謡グループ。酒井らが手掛けたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、発売前からTikTokに同曲で踊る動画を投稿する人が続出。CANDYTUNE、ヤバイTシャツ屋さんら有名人もダンスをカバーするなどバズりをみせている。