5日のメイン11R、A2B1級の「姫路和牛特別」は、小牧太（58）騎乗の2番人気イザグリーンライト（牡4＝西川進、父ビーチパトロール）がクビ差勝利。3番人気のヴィンセドリス（牡6＝森沢、父ロードカナロア）、単勝1.3倍の断然人気に推されたエイシンハリアー（牡4＝坂本和、父エイシンヒカリ）との追い比べを制した。

道中は無理に前へ行かず、好位外めを追走。手応え良く最終直線を迎え、先頭に躍り出たところでいったんはヴィンセドリスに先行を許したかに見えたが、内で踏ん張り再び差し返し、勝負根性を見せつけた。

姫路和牛賞の冠がついているだけあって、賞品はもちろん高級和牛。「もちろん、最初から狙っていました（笑い）」とご満悦だ。踏ん張った相棒にも「まだ遊ぶところがあるので、もっといけると思う」と将来像を描いた。

1月20日から始まった姫路開催で7日現在、32勝を挙げリーディングトップ。JRAから兵庫復帰後初の機会となった昨年はわずか1勝差でリーディングを逃したが、今年こそつかめるか。高級和牛パワーで、10日から始まるラスト1週の姫路を牛耳る。