圧巻の２発・鈴木誠也「最高の結果になった」…日韓戦、ヒーローインタビュー一問一答
野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、韓国を８―６で破った。
試合後のヒーローインタビューには、２本の本塁打を放ち、勝利に大きく貢献した鈴木誠也が迎えられた。インタビューの一問一答は以下の通り。
――接戦を制した。振り返って一言
本当にほっとしています。本当に皆さんの声援があって今日の試合ができたと思うので、熱い声援ありがとうございます。
――きょう４打点の活躍
負けている展開だったので、なんとかっていう思いで打席に入っていったので、最高の結果になってよかったです。
――嫌な流れの後での２ランＨＲ、勢いを取り戻した
ＷＢＣなんで、相手も強いですし、こういう試合になるっていうのは想定していたので、何とかあそこでホームランが出たのはすごく良かったと思うので、また次も頑張りたい。
――（三回の）レフト方向への一本、手応えは十分だったのでは
感触は良かったですし、打った瞬間いったと思ったので、良かったです。
――ベンチも含めていい雰囲気で戦っているように見える
若い選手もたくさんいますし、みんな元気よく、負けている展開でも元気出してやれていると思うので、今日の試合は本当に良かったと思います。
――前回大会は辞退。その時の思いも含めて、今回はスタートからいい活躍ができている
１本ホームランも出て、ホッとしたっていうのもありますし、悔しさもあるので、気合いを入れて、これからの試合も頑張りたいなと思います。
――３連勝に向けて一言
いつも熱い声援ありがとうございます。皆さんの声援が、みんなの力になっていると思うので、より熱い声援をよろしくお願いします。