野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は７日、韓国を８―６で破った。

試合後のヒーローインタビューには、２本の本塁打を放ち、勝利に大きく貢献した鈴木誠也が迎えられた。インタビューの一問一答は以下の通り。

――接戦を制した。振り返って一言

本当にほっとしています。本当に皆さんの声援があって今日の試合ができたと思うので、熱い声援ありがとうございます。

――きょう４打点の活躍

負けている展開だったので、なんとかっていう思いで打席に入っていったので、最高の結果になってよかったです。

――嫌な流れの後での２ランＨＲ、勢いを取り戻した

ＷＢＣなんで、相手も強いですし、こういう試合になるっていうのは想定していたので、何とかあそこでホームランが出たのはすごく良かったと思うので、また次も頑張りたい。

――（三回の）レフト方向への一本、手応えは十分だったのでは

感触は良かったですし、打った瞬間いったと思ったので、良かったです。

――ベンチも含めていい雰囲気で戦っているように見える

若い選手もたくさんいますし、みんな元気よく、負けている展開でも元気出してやれていると思うので、今日の試合は本当に良かったと思います。

――前回大会は辞退。その時の思いも含めて、今回はスタートからいい活躍ができている

１本ホームランも出て、ホッとしたっていうのもありますし、悔しさもあるので、気合いを入れて、これからの試合も頑張りたいなと思います。

――３連勝に向けて一言

いつも熱い声援ありがとうございます。皆さんの声援が、みんなの力になっていると思うので、より熱い声援をよろしくお願いします。