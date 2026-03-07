◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ー韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。4番・左翼で先発した吉田正尚外野手（32）が3回にソロ、7回に2点適時打を放つなど2安打3打点と4番の働きで流れを呼び込んだ。

「先制されましたけど、9回まであるのでみんなで1点、1点積み重ねるだけでした。（7回も）いけいけの展開でしたし。甘く入ったところをうまく仕留められました」

1点を勝ち越した直後の7回、2死満塁で中前にはじき返し2者を迎え入れた。直前に鈴木が冷静に押し出し四球を選んで勝ち越しに成功し、しっかりとたたみかけた。

1点を追う3回も大谷の同点ソロの興奮冷めやらぬ中で鈴木が勝ち越しソロ、さらに吉田がカーブを完ぺきに捉えて2者連続となる右翼越えソロで続いた。メジャー組の力をまざまざと見せつける一発攻勢。その中で日本の4番が存在感を誇示した。

メジャー組の大谷、鈴木とのアーチ競演で勝利に貢献。「みんなすごいので。流れに乗り遅れないようにしてます。（鈴木のホームランも）素晴らしかったです。全勝でマイアミに行けるようにしっかり準備していきます」。見据える頂点へ勢いは止まらない。