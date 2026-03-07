【WBC順位表】侍ジャパンが韓国に勝利 失点の差でC組2位 次戦2勝同士のオーストラリアと対戦
WBC1次ラウンド、日本代表・侍ジャパンが第2戦で韓国と戦い勝利。C組のオーストラリアに2勝で並びました。
前日のチャイニーズ・タイペイ戦を13-0で勝利した侍ジャパンは第2戦で同じく1勝の韓国と対戦。
先発の菊池雄星投手は初回に連打を浴びいきなり3点を失います。それでもその裏、3番・鈴木誠也選手が2ランホームランで1点差とすると、3回は大谷翔平選手がソロホームラン。さらに鈴木選手が2打席連続、吉田正尚選手にもホームランが飛び出し5-3としました。
しかし直後の4回、2番手の伊藤大海投手が2ランを浴び同点。それでも7回には2アウト満塁を作ると鈴木選手がフォアボールを選び押し出しで勝ち越し、さらに吉田選手が2点タイムリーで点差を広げました。8回は4番手・松本裕樹投手が1点を失い、なおも2アウト満塁のピンチを背負いましたがキム・ヘソン選手を見逃し三振で仕留め8‐6で勝利しました。
韓国に勝利した侍ジャパンはこれで連勝。同じ2勝で並ぶオーストラリアは第1戦、チャイニーズ・タイペイに3‐0、第2戦ではチェコ相手に5‐1で勝利し、失点の差でC組首位に立っています。
侍ジャパンは次戦、全勝同士のオーストラリアと第3戦を戦います。
【日本時間7日結果】
＜プールA＞
キューバ 3-1 パナマ
プエルトリコ 5-0 コロンビア
＜プールB＞
メキシコ 8-2 イギリス
アメリカ 15-5 ブラジル
＜プールC＞
チャイニーズ・タイペイ 14-0 チェコ
日本 8-6 韓国
＜プールD＞
ベネズエラ 6-2 オランダ
ドミニカ共和国 12-3 ニカラグア
＜1次ラウンド＞
6日 ○ 13-0チャイニーズ・タイペイ
7日 ○ 8-6韓国
8日 オーストラリア
10日 チェコ