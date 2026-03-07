WBC1次ラウンド、日本代表・侍ジャパンが第2戦で韓国と戦い勝利。C組のオーストラリアに2勝で並びました。

前日のチャイニーズ・タイペイ戦を13-0で勝利した侍ジャパンは第2戦で同じく1勝の韓国と対戦。

先発の菊池雄星投手は初回に連打を浴びいきなり3点を失います。それでもその裏、3番・鈴木誠也選手が2ランホームランで1点差とすると、3回は大谷翔平選手がソロホームラン。さらに鈴木選手が2打席連続、吉田正尚選手にもホームランが飛び出し5-3としました。

しかし直後の4回、2番手の伊藤大海投手が2ランを浴び同点。それでも7回には2アウト満塁を作ると鈴木選手がフォアボールを選び押し出しで勝ち越し、さらに吉田選手が2点タイムリーで点差を広げました。8回は4番手・松本裕樹投手が1点を失い、なおも2アウト満塁のピンチを背負いましたがキム・ヘソン選手を見逃し三振で仕留め8‐6で勝利しました。

韓国に勝利した侍ジャパンはこれで連勝。同じ2勝で並ぶオーストラリアは第1戦、チャイニーズ・タイペイに3‐0、第2戦ではチェコ相手に5‐1で勝利し、失点の差でC組首位に立っています。

侍ジャパンは次戦、全勝同士のオーストラリアと第3戦を戦います。

【日本時間7日結果】

＜プールA＞

キューバ 3-1 パナマ

プエルトリコ 5-0 コロンビア

＜プールB＞

メキシコ 8-2 イギリス

アメリカ 15-5 ブラジル

＜プールC＞

チャイニーズ・タイペイ 14-0 チェコ

日本 8-6 韓国

＜プールD＞

ベネズエラ 6-2 オランダ

ドミニカ共和国 12-3 ニカラグア

【日本の日程】＜1次ラウンド＞6日 ○ 13-0チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8-6韓国8日 オーストラリア10日 チェコ