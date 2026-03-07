大谷がインスタグラムを更新

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。全打席に出塁する活躍で勝利に貢献した。試合後には自身のインスタグラムを更新。初のWBCで躍動する“同級生”を称えた。

大谷はインスタグラムのストーリーズを更新。韓国戦で2打席連続の本塁打を放つ、7回に決勝点となる押し出し四球を選んだ鈴木誠也外野手（カブス）の写真を公開した。大谷は、鈴木が本塁打を放ち雄叫びを上げているシーンをセレクトした。

大谷はチャイニーズ・タイペイ戦に続き、韓国戦でも侍ジャパン打線を勢いづけた。WBCでは自身初となる2試合連発を放つなど、2安打2四球1打点。全打席で出塁を果たし、超満員の東京ドームを沸かせた。

前回大会では投手として2勝1セーブ、防御率1.86。打者としては1次ラウンド・豪州戦で看板直撃弾を放つなど、全7試合に出場して打率.435、1本塁打、8打点を記録し、大会MVPを獲得した。今大会でも侍ジャパンをけん引する活躍を続けている。（Full-Count編集部）