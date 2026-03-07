山本はチャイニーズ・タイペイ戦で勝利投手になった

驚きの発表がされた。ドジャースは6日（日本時間7日）、山本由伸投手の“新グッズ”の配布を正式リリース。世界的人気キャラとのコラボに「最高だ」「これはたまらない」と海外ファンも大興奮している。

球団公式X（旧ツイッター）は「ヨシノブがヨッシーに出会う」と綴って映像を公開した。山本が壁倒立していると、聴き馴染みのある声が騒いでいる。山本が英語で「お願いだから黙ってくれ」と言った目線の先にいたのは、任天堂の「マリオ」シリーズに登場する恐竜のキャラクター「ヨッシー」だった。

ドジャースは31日（日本時間4月1日）、4万人の来場者に山本とヨッシーのコラボボブルヘッドを配布すると発表した。ヨッシーは山本の背番号「18」のユニホームを着用し、同じ青のグラブを左手に着用している愛らしいグッズだ。

滅多に見られないであろうコラボ商品に米ファンも羨望の声だ。「ドジャースファンじゃないけど欲しい」「いくらで買える？」「めちゃくちゃ欲しい」「ブルージェイズファンだけど……これはたまらない」「史上最高のボブルヘッドだ」「スタジアムは狂乱するに違いない」「最高すぎる」「オーマイゴッド！」とコメントが殺到した。

一方でドジャースの発表とは別に、山本自身は米国を離れて野球日本代表「侍ジャパン」の一員として帰国中。6日にはチャイニーズ・タイペイ戦に先発し、2回2/3で53球を投げて無安打無失点2奪三振の好投で勝利投手になった。（Full-Count編集部）