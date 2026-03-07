中島健人、重岡大毅（WEST.）、岩本照（Snow Man）によるテレビ特番『中島・重岡・岩本の仲良しトリオ旅 大使になりたいッ!』（テレビ朝日系）が、3月6日に放送された。中島が番組撮影時のオフショットを自身のInstagramに投稿している。

番組では、 仲良し3人組の“けんしげひー“が観光大使を目指して日本全国を巡る。第一弾の旅の舞台は栃木県・日光市で、日光東照宮や華厳の滝、鬼怒川温泉など観光名所を訪れた。

中島は「もう番組にしちゃった。アイドルといえばイチゴってハナシ」と綴り、ビニールハウスでいちご狩りをする仲良しスリーショットをアップ。さらに「#きゅんしげひー」「#いちご獲りにいった」「#今夜特番やるよ23時15分から」「#スリーマンセル」「#楽しすぎたってハナシ」とハッシュタグを添え、日光東照宮や華厳の滝をバックにした記念写真を公開している。

コメント欄には「可愛いが詰まりすぎてて倒れそう」「仲良しなの伝わってくる」などのコメントが寄せられている。

