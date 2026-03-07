「負けている展開でも元気を出して戦えた」鈴木誠也が2本塁打4打点でお立ち台に 日韓戦に競り勝ち2連勝【WBC】
2本塁打を含む4打点と大活躍した鈴木誠也(C)Getty Images
野球日本代表の侍ジャパンは3月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの第2戦で、韓国代表と対戦。8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。
【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック
初回に3点を先制される苦しい展開だったが、鈴木誠也の2発を含む4本塁打で逆転。一度は追いつかれるも、7回に鈴木が押し出し四球を選んで勝ち越し。4番・吉田正尚の2点タイムリーで突き放した。
以下は、お立ち台での鈴木誠也のヒーローインタビュー。
――大変な接戦を制した。今、振り返って。
「いやもう、本当にホッとしています。皆さんの声援があって、今日こうして試合ができたと思うので、本当に熱い声援ありがとうございます」
――2本のホームランを含む4打点という素晴らしい活躍。
「負けている展開だったので、何とかという思いで打席に入っていました。結果になってよかったです」
――序盤に3点を先制される苦しい流れの中、直後の2ランで勢いを取り戻した。
「WBCなので相手も強いですし、こういう試合になることは想定していました。あそこでホームランが出たのはすごくよかったと思います」
――3回には大谷（翔平）選手のホームランで追いつき、鈴木選手の一発で一時勝ち越し。レフト方向への一打は手応え十分だったか。
「感触はよかったですし、打った瞬間いったと思いました」
――同い年の大谷選手とともに、ベンチの雰囲気もとても良いように見える。
「若い選手もたくさんいますし、みんな元気よくやれています。負けている展開でも元気を出して戦えているので、今日の試合は本当によかったと思います」
――前回のWBCはケガで辞退となった。今大会はいいスタートを切っている。
「ホームランを打ててホッとした気持ちもありますし、前回の悔しさもあります。気合を入れて、これからの試合も頑張りたいです」
――日本は連勝。明日はオーストラリア戦。
「本当にいつも熱い声援ありがとうございます。皆さんの声援がみんなの力になっていると思うので、より熱い声援をよろしくお願いします」
[文/構成:ココカラネクスト編集部]