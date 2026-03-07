侍ジャパン、韓国を下し2連勝！WBC男の吉田正尚、3回特大ソロに続き、韓国を突き放す貴重な2点タイムリー「やはり短期決戦のスぺシャリスト」【WBC】

吉田は4番に入った試合でしっかり結果を残した(C)Getty Images

日本代表「侍ジャパン」は3月7日に第6回WBC1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）を戦い、8−6と勝利。メジャー組の一発攻勢も光り、韓国を突き放した。「4番・左翼」で先発出場した吉田正尚が大暴れとなった。

【動画】頼れる日本の4番だ！吉田正尚のリードを広げる2点適時打をチェック

初回先発の菊池雄星が3失点と不安定な立ち上がりとなる中、3回には大谷翔平が2試合連続となる同点弾を放つ。さらに3番に入った鈴木誠也が左中間席へ放り込み、勝ち越し。続く4番の吉田も鈴木に続く特大の二者連続アーチをかけ、観客を沸かせた。



その後も試合は両チーム壮絶な乱打戦となる中で吉田は6−5で迎えた7回二死満塁の好機に再び2点適時打を放つ。頼れる4番が貴重な追加点で韓国を再び突き放した。