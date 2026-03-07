侍ジャパン、韓国を下し2連勝！WBC男の吉田正尚、3回特大ソロに続き、韓国を突き放す貴重な2点タイムリー「やはり短期決戦のスぺシャリスト」【WBC】
吉田は4番に入った試合でしっかり結果を残した(C)Getty Images
日本代表「侍ジャパン」は3月7日に第6回WBC1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）を戦い、8−6と勝利。メジャー組の一発攻勢も光り、韓国を突き放した。「4番・左翼」で先発出場した吉田正尚が大暴れとなった。
【動画】頼れる日本の4番だ！吉田正尚のリードを広げる2点適時打をチェック
初回先発の菊池雄星が3失点と不安定な立ち上がりとなる中、3回には大谷翔平が2試合連続となる同点弾を放つ。さらに3番に入った鈴木誠也が左中間席へ放り込み、勝ち越し。続く4番の吉田も鈴木に続く特大の二者連続アーチをかけ、観客を沸かせた。
その後も試合は両チーム壮絶な乱打戦となる中で吉田は6−5で迎えた7回二死満塁の好機に再び2点適時打を放つ。頼れる4番が貴重な追加点で韓国を再び突き放した。
吉田といえば、2023年の前回大会でも準決勝のメキシコ戦で値千金の同点3ランを放つなど「WBC男」として知られる。
連覇を狙う今大会でも状態の良さを示し、吉田の活躍にはネット上でも「マジでWBC男だな」「頼りになるわ」「やはり吉田正尚は短期決戦に強い」「短期決戦のスペシャリスト」とネット上でも前回大会の実績踏まえ、頼れる4番の活躍を称える声が多く出ている。
