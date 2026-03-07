「投手が世界水準に達してない」侍ジャパンの異次元打力に戦慄 韓国メディアは大谷翔平らの“壁”に落胆「日本はあまりに恐ろしかった」【WBC】
打倒・侍ジャパンを誓った韓国の前に立ちはだかったのは、大谷を筆頭とするメジャーリーガーたちだった(C)Getty Images
一発攻勢で“乱打戦”を制した。3月7日、日本代表は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組での第2戦で、韓国代表に8-6で完勝。これで開幕から連勝スタートとなり、準々決勝ラウンド進出に弾みをつけた。
【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック
息詰まる攻防を自慢の打力でモノにした。先発の菊池雄星は初回からいきなり3点を許し、苦しい立ち上がりとなった侍ジャパンだったが、その裏に一死二塁で3番の鈴木誠也が2ランアーチを放って1点差に接近。そして3回裏には大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚がそれぞれソロホームランをマークして5-3と逆転に成功する。
試合は韓国が4回表にキム・ヘソンの2ランアーチで同点としたが、日本はふたたび“打力”で流れを手繰り寄せる。7回裏に鈴木の押し出し四球で勝ち越すと、続く吉田が2点適時打で突き放した。
注目された“宿敵”との攻防を制した侍ジャパン。一方、殴り合いの様相を呈した試合をパワーでモノにされ、痛烈過ぎるインパクトを残された韓国では、落胆ムードが広まった。
スポーツメディア『OSEN』は、大谷、鈴木、吉田による“ホームラン饗宴”を「これが恐怖のメジャーリーグパワーか」と評し、「メジャーリーガーたちが連なって配置された日本打線の力はあまりにも恐ろしかった」と戦慄。最終的に見せつけられたスターの地力の差を伝えた。
また、試合前に「非常事態」を宣言していた韓国の日刊紙『Sports Seoul』は、2打数2安打（1本塁打、2四球）、1打点と強打を発揮した大谷の存在を「越えられない壁だった」とクローズアップ。その上で「KBO（韓国プロ野球）リーグの投手は世界水準に達していないというのが現実」と嘆いた。
互角に食い下がりながらも競り負けた韓国。重苦しいムードのまま、8日に台湾との準々決勝ラウンド進出を懸けた“負けられない戦い”に挑むことになる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]