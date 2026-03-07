「投手が世界水準に達してない」侍ジャパンの異次元打力に戦慄　韓国メディアは大谷翔平らの“壁”に落胆「日本はあまりに恐ろしかった」【WBC】

打倒・侍ジャパンを誓った韓国の前に立ちはだかったのは、大谷を筆頭とするメジャーリーガーたちだった(C)Getty Images

一発攻勢で“乱打戦”を制した。3月7日、日本代表は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組での第2戦で、韓国代表に8-6で完勝。これで開幕から連勝スタートとなり、準々決勝ラウンド進出に弾みをつけた。

【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック

息詰まる攻防を自慢の打力でモノにした。先発の菊池雄星は初回からいきなり3点を許し、苦しい立ち上がりとなった侍ジャパンだったが、その裏に一死二塁で3番の鈴木誠也が2ランアーチを放って1点差に接近。そして3回裏には大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚がそれぞれソロホームランをマークして5-3と逆転に成功する。

試合は韓国が4回表にキム・ヘソンの2ランアーチで同点としたが、日本はふたたび“打力”で流れを手繰り寄せる。7回裏に鈴木の押し出し四球で勝ち越すと、続く吉田が2点適時打で突き放した。

注目された“宿敵”との攻防を制した侍ジャパン。一方、殴り合いの様相を呈した試合をパワーでモノにされ、痛烈過ぎるインパクトを残された韓国では、落胆ムードが広まった。