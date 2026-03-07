◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの巨人・大勢投手が熱戦を締めた。２点リードの９回に今大会初登板し、３者凡退でセーブ。大接戦での大役に「めちゃくちゃ不安でしたね」と本音を明かし「腹をくくっていきました」と役目を果たした。周東のフェンスにぶつかりながらのファインプレーもあり「正直、ホームランかなとも思った。大きなプレーでした」と感謝。「一つ抑えることができたので。今後、より落ち着いて上がれる。ホッとしています」と次の出番を見据えた。

直前の壮行試合では右足をつって降板する場面もあった右腕だが、すっかり本来の姿。「先のこと考えるのは良くないけど、タイブレークも考えて誰が投げるのかを想定して」とブルペンワークについて語り「でも、本当に目の前の試合を戦おうとなっている。一試合一試合を全力でというのは変わらないです」と気を引き締めた。

大谷、鈴木、吉田の一発攻勢には「ホームランって、素晴らしいな。プロ野球を見ている感じがする」と興奮。ベンチで大谷と鈴木が並んで座る姿にも「横から見ていて、すごい並び。同級生、すごいですよね」と感嘆した。