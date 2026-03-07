◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 8-6 韓国(7日、東京ドーム)

日本は韓国を下し、2連勝スタート。2試合連続で2番に入った近藤健介選手はここまでヒットが出ていません。

前日のチャイニーズ・タイペイ戦から「2番・ライト」でスタメン出場する近藤選手。前日は5打数無安打とスタメンで唯一ヒットを記録しませんでした。

この日の韓国戦では、初回に大谷翔平選手が四球を選ぶも第1打席にセカンドゴロ。3回には大谷選手、鈴木誠也選手がホームランを放ちましたが、2番バッターとして2人の間に挟まれる近藤選手は空振り三振に倒れます。同点で迎えた5回には1アウト目から大谷選手がヒットでつなぎましたが、近藤選手はセカンドゴロに打ち取られました。

勝ち越しを狙う7回には2アウト3塁から前を打つ大谷選手が申告敬遠でランナー1、3塁へ。近藤選手が打席に立つと、ボールを冷静に見極め四球を選び、絶好調の鈴木選手につなぎました。

なお、その後鈴木選手が押し出し四球で勝ち越しに成功。4番・吉田選手がセンター前に2点タイムリーを放ち3点をリードする展開となります。近藤選手はここまでヒットは出ていませんが、貴重な勝ち越しにつなげる活躍を見せました。

あすの3戦目以降、待望の初ヒットが生まれ、サムライ打線に彩りを持たせられるか、注目です。