◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本８―６韓国（７日・東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１本塁打を含む２打数２安打１打点、２四球３得点と１番の役割を完璧にこなした。

韓国先発は右横手投げのコ・ヨンピョ。３点を先制された直後、初回先頭の第１打席で大谷は四球を選び、３番・鈴木誠也の追撃の２ランを演出した。東京ドームに連日の衝撃が走ったのは１点を追う３回１死の第２打席。変則右腕のカーブを捉え、右中間席にソロ本塁打とした。ベンチでは３回３失点だった花巻東の先輩・菊池雄星（エンゼルス）と抱擁。大谷は侍ジャパンでは初の２戦連発となった。

試合後は公式会見に登場。この日、ホームランを打った後は北山考案の「お茶たてポーズ」ではなく、ベンチに向かって両手で「落ち着いて」の動作を見せたが、「みんなが先制されて、ヤバいヤバいという、急ぎがちなリズムがあると思う。少し同点になったことで、ちょっと少し落ち着いていこうかというベンチの雰囲気だったと思います」と明かした。

５回１死の第３打席は左腕ソン・ジュヨンから中前打を放ち、２戦連続のマルチ安打。今大会の打率を８割３分３厘とした。７回２死三塁の第４打席は申告敬遠となり、球場は大ブーイングに包まれた。

今大会初戦となった６日の台湾戦。１番・大谷はプレーボール直後の初球を右翼線二塁打とし、北山考案の「お茶たてポーズ」を披露すると、０―０の２回１死満塁で迎えた第２打席では先制の満塁本塁打。さらに打者一巡で回ってきた第３打席でも右前適時打を放ち、主要大会では日本代表史上最多の１イニング５打点を挙げた。３安打５打点でお立ち台に上がり、「良いスタートが切れた。応援のお陰だと思います。早く帰ってたくさん寝て、明日に備えたい」とらしいセリフを並べていた。

この日の試合前には異例の２日連続フリー打撃を実施した。２６スイングで５本のサク越えを披露。右中間のビジョンを越える推定１５０メートル弾もあった。シーズン中の試合前は屋内で調整することがほとんどで、試合当日にフリー打撃を行うのは６日が約３年ぶりだった。今月２、３日の強化試合では計５打数無安打に終わったが、さすがの修正能力を見せた。