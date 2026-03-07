◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本８―６韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が2試合行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国に8―6で勝利し、通算2勝0敗とした。

初回に先発左腕・菊池雄星が3点を失う苦しいスタートだったが、鈴木誠也がすぐさま反撃の2ラン。1点を追う3回には大谷、鈴木、吉田のメジャー組がソロを放ち逆転。4回にすぐに追いつかれるも、7回に鈴木が勝ち越しの押し出し四球を選び、続く吉田が2点適時打を放ち韓国を突き放した。

鈴木は2本の本塁打を含む3打数2安打4打点、吉田は1発含む4打数2安打3打点。大谷も2試合連発のソロ含む2打数2安打1打点と3人で全8打点を挙げた。日本がWBCで3点差を逆転したのは前回23年大会の1次ラウンド韓国戦と準決勝メキシコ戦に続き3度目。WBCでは最大の逆転劇となった。

井端弘和監督（50）は試合後「さすがメジャーリーガーかなと思います」と鈴木、吉田、大谷を称賛。勝てば米国行きが決まる8日の豪州戦に向け「気を抜かず、明日もみんなで勝ちにいきたいなと思います」と前を向いた。