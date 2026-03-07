◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本8-6韓国(7日、東京ドーム)

日本代表・侍ジャパンが韓国代表に勝利し連勝。この試合2本塁打4打点を挙げた鈴木誠也選手が自身のホームランを振り返りました。

侍ジャパンは先発の菊池雄星投手が初回に3失点で追いかける展開。その後4本のホームランと鈴木選手の押し出しフォアボールで勝ち越し、韓国を振り切りました。

試合後、鈴木選手は「ほっとしています。皆さんの声援があって今日の試合ができたと思うので、本当に熱い声援ありがとうございます」とファンに感謝しました。

3点を追いかける初回は鈴木選手の2ランで1点差。3回には大谷翔平選手、鈴木選手の2打席連続、吉田正尚選手のソロホームランで勝ち越しました。「負けている展開だったのでなんとかという思いで打席に入っていたので最高の結果になってよかったです。WBCなので相手も強いですし、こういった試合になるのは想定していたので、なんとかあそこでホームランが出たのはよかったと思うので、次も頑張りたいと思います」とコメントしました。

2本目のホームランについて「感触は良かったですし打った瞬間いったと思ったのでよかったです。一本ホームラン出てほっとしましたし、前回の悔しさもあるので気合を入れてこれからも頑張りたい」と次回へ意気込みました。