¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢µÈÅÄÀµ¾°¤Î£Í£Ì£Â¥È¥ê¥ª¤¬£´È¯£¸ÂÇÅÀ¡¡½ÉÅ¨¡¦´Ú¹ñ¤ò²¼¤¹
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£·Æü¡¢£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É´Ú¹ñÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£¸¡½£¶¤Ç¾¡Íø¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡á¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡á¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÈ¯¹¶Àª¤Ê¤É¤Ç½ÉÅ¨¤ò²¼¤·¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡£²¡½£³¤È£±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£³²ó¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥È¥ê¥ª¤¬¥É¡¼¥à¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÃ«¤À¡£°ì»à¤«¤é´Ú¹ñÀèÈ¯±¦ÏÓ¥³¡¦¥è¥ó¥Ô¥ç¤¬Åê¤¸¤¿Æâ³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤¹¤ë¤È¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò²ó¤Ã¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢Æ±ÅÀ¡Á¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢Æ±ÅÀ¡Á¡ª¡×¡Ö¤Ï¤¤¡¢Æ±ÅÀ¡Á¡ª¡×¤È²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¥Ê¥¤¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡££²»î¹çÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¾×·âÃÆ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¤Ø£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤¬Æó»à¤«¤éº¸Íã¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¥¢¡¼¥Á¡£¡Ö´¶¿¨¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤ËÂ³¤£´ÈÖ¡¦µÈÅÄ¤âÂå¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´Ú¹ñ£²ÈÖ¼ê¥Á¥ç¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¤«¤é±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ß£µ¡½£³¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬´Ú¹ñÂÇÀþ¤Î¶¯Îõ¤ÊÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡££´²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¡¦°ËÆ£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤¬¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ£µ¡½£µ¡£»î¹ç¤ÏºÆ¤Ó¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬½ÉÅ¨¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¤Î¤Ï£¸²ó¤À¤Ã¤¿¡£Æó»àËþÎÝ¤«¤éÎëÌÚ¤¬²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¡£Â³¤¯µÈÅÄ¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç£¸¡½£µ¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎëÌÚ¤¬£´ÂÇÅÀ¡¢µÈÅÄ¤¬£³ÂÇÅÀ¡¢ÂçÃ«¤¬£±ÂÇÅÀ¤ÈÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼£³¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö£±ËÜ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£Á°²ó¤Î²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Çµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î»î¹ç¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¡Ö¤è¤êÇ®¤¤À¼±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ë¤È¥É¡¼¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£