HANA、新曲「Bad Girl」リリース決定 1stツアー初日でサプライズ発表＆初披露
【モデルプレス＝2026/03/07】ガールズグループ・HANA（ハナ）が3月7日より、1st Tour「BORN TO BLOOM」を開催。初日の愛知公演にて新曲「Bad Girl」のリリースをサプライズ発表した。
そしてこの日、誰も予想していなかった新曲「Bad Girl」をサプライズ発表、加えて初披露した。
◆HANA、1st Tour「BORN TO BLOOM」開幕
HANAがデビューしてから歩んできたすべてが凝縮された同ツアーは、ALBUM「HANA」の収録楽曲を中心に構成。ツアーならではの演出も随所に盛り込まれ、会場に集まったファンの熱量は終始最高潮に達した。本ツアーは7月まで約5か月にわたり開催。各地で“HONEYs”（ファンネーム）へこれまでの感謝と想いを直接届けながら、HANAの新たな物語が全国へと広がっていく。
◆HANA、ライブ初日にリリース発表「Bad Girl」
突如解き放たれた新曲に、会場は驚きと歓声に包まれた。この楽曲の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情をつづったポップロック。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう、不器用さや葛藤を描いており、幾度も繰り返される「Bad Girl」という言葉が耳に残る。
自分を変えることへの戸惑いと、それでも好きだから近づきたいという衝動の間で「本当の自分」と「相手に好かれる自分」のあいだで揺れ動く心をつづったアイデンティティの揺らぎや、誰かの“特別”になりたいという切実な願いを描いた少しビターなロックラブソングだ。背伸びや強がりをしながらも、その奥には「本当はそのままの自分を見てほしい」という、誰もが一度は抱く感情をHANAの7色の声がメッセージを届ける。
同曲は、3月6日より放映されているCMのキャンペーンソングに起用されている。HANAメンバーの飾らない日常の素顔を切り取った映像とともに、楽曲の一部が公開され、早くもSNSでは話題に。まだリリース情報の詳細は明かされておらず、新曲「Bad Girl」の全貌は謎に包まれている。（modelpress編集部）
