堂本剛、ジェシーに呼ばれて行った先に宮舘涼太「聞いてないからお互いにびっくり」 ミステリアスな私生活の裏側明かす
DOMOTOの堂本剛が7日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（毎週土曜 後10：00）に出演した。
【写真】堂本剛＆浜田雅功、なんばグランド花月へロケ
堂本は、同番組初出演となった。剛を慕う後輩のTravis Japanの松倉海斗が出演。「シンプルにプライベートはなにをされているんですか？」と質問をした。松倉は「絶対、間接照明」と推察して剛は苦笑いを浮かべた。剛は「人が熱狂しているところに、あんまり行かない。それがトガっているように見えるのかも」と自己分析し、ブームが起きている「純喫茶、昭和レトロ、平成ブームも僕はとっくに終わっている。喫茶店に人がいなくて、歌詞がゆっくり書けたんです。そこで久しぶりにホットケーキを食べたらおいしかったからホットケーキにハマった。ホットケーキの曲を書いて、今はホットケーキミックスの開発まで行った」とする。
MCの有働由美子から「どういう生活をしているんですか？」と疑問をぶつけると、剛は「みんな、僕を謎めいた方向に持っていってくださることが多いんですけど、めちゃくちゃ普通ですよ」とする。「朝起きて、歯を磨いて、顔洗って、着替えて、お仕事に行く。仕事をする、帰る。今は歌詞を書かなきゃいけないから書く。飽きたら、Switchをやる。お風呂に入る、上がる。あとは海外ドラマをちょっと見て、自分で娯楽として楽しんでインプットする」と1日の行動スケジュールを告白したが、有働は「それを聞いてもミステリアス」と話していた。
また、松倉から「誘ってください」と食事を共にするお願いをされているそう。スケジュールが合わなく、なかなか開催できないが剛は「ちゃんと誘います」と約束。その流れで剛は「ジェシーだけは、ちょっと…。僕に電話をしすぎ」とプチクレーム。松倉、ジェシーと3人でもいいそう。剛は「僕は誰とセットでも（いい）。急にジェシーに呼ばれて行ったら、だて様がいたことがあった。僕も本人も聞いてないからお互いにびっくりしている。ジェシーだけが知っている」とジェシーらしいエピソードを披露していた。
2002年にシンガー・ソングライターデビューしてからの24年間の軌跡を年表にまとめ、番組MCの有働由美子、松下洸平とともに振り返る。「.ENDRECHERI.」の名前に込めた想いを語る。
