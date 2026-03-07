「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン８−６韓国代表」（７日、東京ドーム）

韓国が痛恨の逆転負け。日本戦は１引き分けを挟んで１１連敗の屈辱となった。今大会は１勝１敗となった。

初回から侍ジャパン・菊池に襲いかかり、４安打を集中して３点を先制。２点を追う展開となった四回はキム・ヘソン（ドジャース）が伊藤から同点２ランを放った。

だが、５−５の七回に救援陣が崩れた。パク・ヨンヒョンが先頭・牧に四球。源田の犠打、代打・佐藤輝の一ゴロで２死三塁となった。

ここで韓国ベンチは大谷を申告敬遠。投手を左腕のキム・ヨンギュに代え、近藤を迎えた。だが、２６歳左腕は制球が定まらず、近藤、鈴木に連続四球で押し出し。さらに吉田には２点適時打を許した。

主導権を握りながら鈴木に２被弾、大谷と吉田にそれぞれ１被弾。投手陣が日本が誇るメジャートリオのパワーに屈した。

韓国にとって対日本戦は２０１５年のプレミア準決勝で勝利して以来、１引き分けを挟んで１０連敗中。屈辱の記録をストップしようと、一丸で戦っていた。

ＷＢＣでは３大会連続で１次リーグ敗退。今大会は初戦のチェコ戦で快勝した。