同点の7回に鈴木の押し出し四球で勝ち越し、吉田の2点打で加点した

■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。試合後に会見に臨んだ井端弘和監督は大谷翔平投手を絶賛した。

3点を追う初回、鈴木誠也が右中間へ1号2ランを放つと、2-3で迎えた3回には大谷翔平の2試合連発となる右中間2号ソロで同点。鈴木の左中間2号ソロ、吉田正尚の右越え1号ソロと1イニング3発で逆転した。しかし、直後の4回に2ランを浴びた。それでも7回に押し出し四球で勝ち越し、最後はどうにか逃げ切った。

井端監督は「先制されて苦しい展開だったですけど、なんとか次の回に点が取れたのが大きかったと思いますし、終盤まで粘って勝ち越したことには非常に満足しています」と振り返った。初回の鈴木の2ランについては「あの回がゼロだと主導権を握られてしまう。向こうも勢いがあったのであの2点というのは大きかった」と安堵したようだ。

そして大谷については「早めに同点に追いついてというところで、次の打者に好影響を与えてくれたと思うので、さすがのバッティング。感謝しています」とお礼の言葉を並べた。（Full-Count編集部）