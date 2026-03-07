Image: Amazon

ビジュのよさはモチベだもんね。

キーボードと言えば、白です！黒です！ が一般的でしたけど、昨今ではさまざまな色合いのキーボードが登場していますよね。

そりゃあ毎日触るものですから、ビジュもやっぱ大事。

デスクの雰囲気が整いますし、モチベだってそこに直結してきます。選択肢は多いのですが、カジュアルにお迎えできるといえば「Keychron B1 Pro」は欠かせません。

このレトロレッドモデルは5,980円、定番の白・黒はさらに安くて5,544円となっています。

アクセントカラーが「楽しさ」を生み出す

Image: Amazon

レトロレッドはアイボリー＆グレー＆レッドの3色構成。

アイボリーのベースに、グレーとレッドがいいアクセントになっていて、どことなくNES（海外版ファミリーコンピュータ）みたいな80年代レトロなカラーリング。こんなんデスクに置いてあったら、仕事モチベもだだ上がりしちゃうよね！

カラバリで選べる「レトログリーン」と「レトロブルー」もワクワクする色合いなので、お好みでどうぞ。

あ、そうそう…

Image: Amazon

見た目だけじゃなくて、機能性もいいのがKeychronのズルいところ。

オンボードメモリでのキーリマップやマクロに対応しているので、自分の使いやすいようにガンガンカスタマイズできるのも強み。

ビジュが良くて性能もいい、価格も安いってズルくないか？ Keychronよ！

Source: Amazon