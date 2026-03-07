デスク、整えるなら今。「Keychron B1 Pro」が20％OFFのうちに
ビジュのよさはモチベだもんね。
キーボードと言えば、白です！黒です！ が一般的でしたけど、昨今ではさまざまな色合いのキーボードが登場していますよね。
そりゃあ毎日触るものですから、ビジュもやっぱ大事。
デスクの雰囲気が整いますし、モチベだってそこに直結してきます。選択肢は多いのですが、カジュアルにお迎えできるといえば「Keychron B1 Pro」は欠かせません。
このレトロレッドモデルは5,980円、定番の白・黒はさらに安くて5,544円となっています。
アクセントカラーが「楽しさ」を生み出す
レトロレッドはアイボリー＆グレー＆レッドの3色構成。
アイボリーのベースに、グレーとレッドがいいアクセントになっていて、どことなくNES（海外版ファミリーコンピュータ）みたいな80年代レトロなカラーリング。こんなんデスクに置いてあったら、仕事モチベもだだ上がりしちゃうよね！
カラバリで選べる「レトログリーン」と「レトロブルー」もワクワクする色合いなので、お好みでどうぞ。
あ、そうそう…
見た目だけじゃなくて、機能性もいいのがKeychronのズルいところ。
オンボードメモリでのキーリマップやマクロに対応しているので、自分の使いやすいようにガンガンカスタマイズできるのも強み。
ビジュが良くて性能もいい、価格も安いってズルくないか？ Keychronよ！
Source: Amazon
Keychron B1 Pro (レトロレッド, JISレイアウト)
5,984円
Amazonで見るPR