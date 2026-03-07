ＷＢＣ日韓対決は日本の通算６勝４敗に…日本が８−６で競り勝つ
野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は、日本代表「侍ジャパン」が７日の１次ラウンドで韓国を８−６で破った。
日韓戦は、近年の国際試合では日本の優勢が続いていたが、この日はアジアのライバル同士が激しい接戦を繰り広げた。（デジタル編集部）
ＷＢＣでの日韓戦はこの日が通算１０試合目で、対戦成績は日本の６勝４敗となった。２００９年の第２回大会では５度の対戦があり、決勝戦では延長１０回表のイチロー（マリナーズ）の中前への２点勝ち越し適時打で、日本が前年の北京五輪金メダルの韓国を破って優勝した。韓国は直近のＷＢＣ３大会では１次ラウンドで敗退しており、第３、４回大会は日本との対戦がなかった。
第１回（２００６年）
１次ラウンド 日本２−３韓国
２次ラウンド 日本１−２韓国
準決勝 日本６−０韓国
第２回（２００９年）
１次ラウンド 日本１４−２韓国、日本０−１韓国
２次ラウンド 日本１−４韓国、日本６−２韓国
決勝 日本５−３韓国
第５回（２０２３年）
１次ラウンド 日本１３−４韓国
第６回（２０２６年）
１次ラウンド 日本８−６韓国