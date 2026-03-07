◆プロボクシング ▽東洋太平洋スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇王者・波田大和（５回ＴＫＯ）同級６位キム・テソン●（３月７日、東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーフェザー級王者・波田大和（２９）＝帝拳＝が、挑戦者の同級６位キム・テソン（２９）＝韓国＝を５回ＴＫＯで下し３度目の防衛に成功した。

波田は５回、左の強打でダウンを先取すると、再開後も連打をまとめて右ショートフックで再びダウン。レフェリーはノーカウントで試合をストップした。隣接する東京ドームでは、ＷＢＣで熱戦が繰り広げられていた。同じ日韓戦となった後楽園ホールのメインイベントで、侍ジャパンより一足先に、豪快な一撃で勝利を飾った。

リング上では「みなさん、本当にありがとうございます。率直に、いろんな人に救われて、ありがとうございますの一言です。たくさん喋るより、自分の気持ちを、声とか表現で感じてもらえたらと思います」と第一声。支えてくれた帝拳ジムのスタッフの名前を挙げ、涙をこらえながら「いっぱいしゃべりたかったけど、目元から熱いものが流れそうなんで、終わりです。ちょっと進化したというところを見てもらいたかった。これからも波田大和、よろしくお願いします」と四方に頭を下げて感謝を示した。

昨年８月２日、引き分けで２度目の防衛に成功して以来、７か月ぶりのリングだった。対戦した神足茂利さん（Ｍ・Ｔ）は、同月８日に急性硬膜下血腫のため２８歳の若さで亡くなった。波田はこの日、神足さんのロゴが入ったＴシャツを着用して入場。勝利を決めると真っ先に、応援に駆けつけていた神足さんの兄・昌冶さんの方を向いて勝利を報告した。

試合後の控室では、「乗り越えたというより、周りのみんなに乗り越えさせてもらった。みんなアツすぎるんですよ」と周囲の支えに感謝。「リング上のインタビューも途中で感情的になりそうだったんで止めちゃったんですけど、それが答えかな」と話した。

昨年８月の試合後は、「正直、やめようと思いました」という。それでも「ビビるぐらい自分だけが時間止まっていて、みんなが動いてました。ボクシングやりながら時間を進めようと思っていたので、やりながら進められたのかな」。一度は止まりかけた時計の針が、多くの人々の思いを乗せて、再び力強く動き出した。

戦績は波田が１８勝（１７ＫＯ）２敗１分け、キムが１３勝（９ＫＯ）４敗２分け。