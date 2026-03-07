韓国の俳優でソロアーティストとしても活躍しているHWANG MIN HYUN（ファン ミンヒョン）さん（30）が4日、東京国際フォーラムで『HWANG MIN HYUN FAN MEETING [UTOPIA] - TOKYO』を開催。カバー曲や自身の最新曲を披露しました。

日本でのファンミーティングは約2年ぶり。HWANG MIN HYUNさんは真っ白な衣装で登場し、「僕は皆さんに会うのをとても待ってて、楽しみにしてたんですけど皆さんも待っていましたか？」とHwangdo（読み方：ファンド、HWANG MIN HYUNさんのファンダム名）に問いかけ、「こんなに健康で、変わらない姿で皆さんのそばに戻ってきました」と笑顔を見せました。

イベントでは、ファンから寄せられた質問に答えたり、ファンと一緒にゲームを楽しんだりした他、歌やダンスも披露。

宇多田ヒカルさんの楽曲『First Love』のカバーや、自身の楽曲『Tree （Just Watching You 2）』を歌唱し、会場は拍手に包まれました。

さらに、自身が所属していたグループ『Wanna One』の楽曲『Energetic』『NEVER』、『NU'EST』の楽曲『INSIDE OUT』『I'm in Trouble』のダンスカバーを披露。約2年ぶりとは思えないパフォーマンスに会場からは歓声が上がりました。

最後は自身の最新曲『Truth』を披露し、イベント本編を締めくくりました。

アンコールでは「皆さんがたくさん笑ってくれて、歓声をいっぱい出してくれて、愛がこもったまなざしで僕を見てくれて、今日はとても幸せな時間でした。ありがとうございます」と感謝を伝えました。

そして、「これからは離れることはないので、これからの活動も楽しみにしていてください。（グループでもソロでも）頑張ります！ これからも一緒に楽しい時間を過ごして、幸せな思い出を作っていきたいです。今日は本当にありがとうございました！」とメッセージを送りました。

HWANG MIN HYUNさんは2012年にボーイズグループ『NU'EST』としてデビュー。その後、オーディション番組から誕生した『Wanna One』のメンバーとして活動していました。

2024年2月に所属事務所が、HWANG MIN HYUNさんが同年3月から兵役義務を履行する予定であると発表。

現在は俳優やソロアーティストとして活動しており、2019年には“韓国ミュージカル大賞 男性新人賞”を受賞するなど演技力も評価されています。

今回のファンミーティングは4日・5日の2日間で3公演開催され、のべ4500人が集まりました。