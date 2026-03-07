西武台“裏選手権V”主将DFら7人が新規1級審判員に認定
日本サッカー協会(JFA)は今月2日、Xを通じて2025年度に認定した新規1級審判員を発表した。
1級審判員はJFAが主催する試合などで主審を担当でき、Jリーグも基本的には同資格の審判員が担当している。新たに認定されたのは7人。西武台高でDFとしてプレーした美川笙乃氏(26)も入った。美川氏は2017年、全国高校サッカー選手権出場を逃した強豪校が揃う「ニューバランスカップin時之栖」(通称:裏選手権)にキャプテンとして臨み、優勝を果たしている。
西武台サッカー部は公式サイトを通じて「美川笙乃コーチが、超難関の1級審判員に見事合格。日頃から練習の合間を縫ってトレーニングや座学に励む姿を、選手たちも間近で見てきました。『選手とともに成長し続ける』そんな指導者の姿勢を自ら体現してくれた美川コーチ。これからは全国の舞台で、そして西武台のピッチで、その笛の音を響かせてくれるはずです。美川コーチ、おめでとうございます」と伝えている。
以下、新規1級審判員
鈴木隆太
長谷川豊
美川笙乃
大戸魁
野際祐史
松田信清
宮尾駿希
