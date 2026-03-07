◇プロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ10回戦 波田大和（帝拳）《TKO5回2分47秒》キム・テソン（2026年3月7日 東京・後楽園ホール）

東洋太平洋スーパーフェザー級王者・波田大和（28＝帝拳）が韓国同級王者で東洋太平洋同級6位のキム・テソン（29＝韓国）に5回TKO勝ちし、3度目の防衛に成功した。

静かな立ち上がりとなったが2回以降は徐々に自慢の左を浴びせ、5回には左フックでダウンを奪取。再開後も右フックをクリーンヒットさせ、レフェリーがノーカウントで試合を止めた。「率直にいろんな人に救われた。いっぱい喋りたかったが目元から“あちーもの”が流れそうなので」。渦巻く感情を押し殺すように多くは語らず、数分で勝利者インタビューを打ち切った。

昨年8月の前戦ではドローの末に2度目の防衛に成功。ただ試合後には激闘を演じた対戦相手の神足茂利（M・T）さんが急性硬膜下血腫のため死去した。「正直やめようかと思った」と考えるほどふさぎ込んだ。それでも「びびるくらい自分だけ時間が止まっていた。周りの方に乗り越えさせてもらった」。周囲のサポートもあり苦難を乗り越え、約7カ月ぶりのリングで“復活”を証明。「うれしっすね。やっぱり」。“愛されキャラ”にようやく笑顔が戻った。

この日は神足さんのイニシャル「SK」のロゴを入りTシャツを着用してリングイン。開始のゴングが鳴る直前には“見ていてね”と語りかけるように天を見上げて静かに目を閉じた波田。前戦の試合後に交わした再戦の約束はかなわぬ夢となったが、亡き友に勇姿を見せるため波田は勝利を重ねていく。