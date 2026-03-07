◆ラグビー リーグワン１部 第７節 相模原―東京ＳＧ（７日、秩父宮ラグビー場）

２月に積雪で中止となった相模原―東京ＳＧの一戦は再試合が行われ、レギュラーシーズン４位の東京ＳＧは、同１１位の相模原に１５―３４で敗れた。今季初出場となったプロップ垣永真之介は「一番の仕事としてはチームが勝つことだったので。それができなかったのは残念」と、振り返った。

昨年３月の第１１節以来となった公式戦。今季から日本代表プロップの「ＴＫ」こと竹内柊平が入団し、ポジション争いが厳しくなった。「みんなに愛されて、プレーも素晴らしい」と認める竹内は昨季、浦安を退団後に進路を探す中、垣永が勧誘したという。「サンゴリアスも優勝から遠ざかっている。コンペティション（競争）が出てくれば、チームを強くする要因になると思うし、ＴＫが来たことでフロントローのクオリティはすごく高くなっているので。素晴らしいこと」。豊富な運動量が持ち味の竹内。３４歳の元日本代表は「僕は、彼みたいに走れないので（笑）」と頭をかきつつ「セットプレーや、重要な場面でチームに貢献できるプレーができれば」と、勝負師の顔で語る。

人気面では不動のレギュラーの座を譲っていない。チームが実施した、応援したい選手に投票する「推しゴリ」選手権ではこの日、１位を獲得。ハーフタイム中に発表され、元日本代表ＳＨの流大が２位、南アフリカ代表のＷＴＢコルビが３位と続いた。後半最初から出場した垣永は出番前、盛り上げるパフォーマンスなど案を練っていたが、ビハインドだった状況もあってそっと入場。それでもグラウンド上では、相手からボールを奪い返すスチールを決めれば、スクラムで反則をさそってシャウト。「もう、３５歳の年なので。老化だけ…」としつつ、ハツラツのプレーで沸かせた。

次戦は共に東京・府中市にクラブハウスを置く、ＢＬ東京との“府中ダービー”。レギュラーシーズンも折り返し、上位６チームによるプレーオフ進出争いも熱を帯びてくる。２連覇王者は今季、ここまで５勝５敗の６位と苦戦しているが「近年は勝っていないし、２連覇しているチームなので。チャレンジャーの気持ちで。セットピースが大事だと思うので、出られたら貢献したい」と垣永。名実ともに、レギュラーの座を狙う。