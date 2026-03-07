GUMMYが5月初頭に開催する東名阪ツアー＜GUMMY TOUR 2026 「GIVE ME GUMMY」＞の詳細を発表し、あわせて4月29日に1st EP 「GIVE ME GUMMY」をリリースすることを発表した。

2026年3月7日、新宿LOFTにて遂に動き出した新バンドGUMMY。この正式デビューライブ、プレオーダーでキャパシティーの倍を超える応募数が殺到。一般発売のチケットも瞬殺した公演でもあったが、メンバーそれぞれが豊富なキャリアを誇るバンドでもあり、その実力をまざまざと見せつけるようなライブを展開、オーディエンスを圧倒してみせた。

既報で開催がアナウンスされていた東名阪ツアー＜GUMMY TOUR 2026「GIVE ME GUMMY」＞は5月5日(⽕・祝) ⼼斎橋BEYOND、5月6日(⽔・祝) 名古屋ハートランド、そしてツアーファイナルは5月8日(金) 代官⼭Space Oddで行われる。チケットは先行予約受付が3月24日(火)12:00から開始となる。

オフィシャルSNSにて「リハは入念に重ねた方が良いと諸先輩達から教わってきたので、本日も3月7日打ち上げのリハーサル」という文面と共に、酒席での写真が投稿される彼ら。この東名阪ツアーでも毎回の打ち上げが行われ、今後の活動について入念なミーティングが繰り広げられることも想像に難くない。飲酒可能なお客様については「ライブと共に良い酒を飲む」ことを是非お勧めする。

また、4月29日には1st EP 「GIVE ME GUMMY」が発売されることも発表となった。昨今の音楽シーンのトレンドとは逆を行き、「一切のシーケンス（コンピューターから流れる同期音）」を排除し、あくまで4人が奏でる音で勝負を行う気概を持つGUMMY。その初期衝動を詰め込んだ新作に期待したい。

■1st EP 「GIVE ME GUMMY」

2026年4月29日 リリース

＊詳細はオフィシャルホームページ、SNSにて後日発表

■GUMMY TOUR 2026＜GIVE ME GUMMY＞ 出演: GUMMY（Vo:Gara、Gt:マッド・デンジャラス、Ba:康太、Dr:Lotty） 2026年5月5日(火・祝) 心斎橋BEYOND (開場/開演 16:30/17:00)

2026年5月6日(水・祝) 名古屋ハートランド (開場/開演 16:30/17:00)

2026年5月8日(金) 代官山Space Odd (開場/開演 18:00/19:00) 【チケット料金】 前売 6,500円(税込) 当日 7,000円(税込) スタンディング ※入場時ドリンク代別途必要



【GUMMYオフィシャルサイト先行】（イープラス/Aチケット）https://eplus.jp/gummy/

＜受付期間＞ 2026年3月24日(火)12:00〜3月29日(日)21:00

＜入金期間＞ 2026年4月1日(水)13:00〜4月5日(日)21:00

※イープラス抽選受付 ※購入制限 1名1回につき4枚迄 【チケット一般発売日】 2026年4月11日(土) ※スマチケ(分配可)（Bチケット）

＜入場順＞ Aチケット→Bチケット→当日券