「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン８−６韓国代表」（７日、東京ドーム）

侍ジャパンが同点の七回、勝ち越しに成功した。鈴木誠也外野手の押し出し四球で待望の勝ち越し点だ。さらに吉田も中前へ２点打を放ち、一気に突き放した。

この回、先頭の牧が四球で出塁すると、井端監督はすかさず代走・牧原を告げた。勝負をかけた中で、源田はきっちりと送りバントを決めた。１死二塁となり、代打・佐藤輝を告げた指揮官。カウント１ボールからストレートをフルスイングするもファウル。３球目を空振りし、追い込まれたが、食らいついた。打球は痛烈なゴロとなったが一塁手に阻まれ、２死三塁となった。

ここで韓国ベンチは大谷を申告敬遠。東京ドームが大ブーイングに包まれる中、韓国ベンチはここで左腕のキム・ヨンギュを投入した。打席には今大会ここまで８打席ノーヒットの近藤。初球のスライダーが高めに抜けた。２球目も冷静に見極めた。３球目もストライクが入らず３ボールトなり、最終的に５球目が四球となった。

この日一番の大歓声に迎えられて打席に入った鈴木。初球をしっかりと見極め、２球目も外角高めの抜け球に手を出さなかった。カウント３ボールとなり、４球目はストライク。５球目、押し出しの四球を選んだ。見極めた直後に鈴木はガッツポーズ。東京ドームは大歓声に包まれた。

さらに４番・吉田が中前へ２点タイムリーを放ち一気に突き放した侍ジャパン。井端監督がかけた勝負に選手が呼応し、３点を勝ち越した。

八回に２点差に迫られたがリードを守り切った侍ジャパン。２勝０敗とし、決勝トーナメント進出に王手をかけた。お立ち台に立った鈴木は第一声で「ほっとした」。続けて「ＷＢＣで相手も強い。こういう試合になることは想定していた」と語り、「負けている展開でも元気出してやれている。きょうの試合は本当によかった」と言う。最後は「前回の悔しさもあるので、気合入れてこれからの試合も頑張りたい」と力を込めていた。