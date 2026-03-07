ゼリー飲料の開けやすいキャップが好評　「PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン」ブランド想起促進　ハウスウェルネスフーズ

ハウスウェルネスフーズは、SNSでゼリー飲料の開けやすいキャップが好評を博している「PERFECT VITAMIN 1日分のビタミン」（以下、1日分のビタミン）でブランドの想起を促進していく。

1月30日、取材に応じた長谷川政史製品企画開発部第三グループマネージャーは「『1日分のビタミン』は固定のお客様にかなり強く支持されており、おいしさや、1個でビタミン13種類が全て摂れるところがご評価いただいている。今後、ブランドを伸ばしていくには、お客様がビタミンを摂りたいと思われたときに思い出していただけるようにする」と意欲をのぞかせる。

長谷川政史製品企画開発部第三グループマネージャー

今後、ブランド想起を目的としたプロモーションでSNSでの話題化を狙う。

サンプリングや試飲などの展開も検討する。

「これまで飲んだことがなかった方も、一度飲んでいただくとおいしさを感じていただけ、リピートにつながることもあり、サンプリングや店頭での試飲の機会を増やしていきたい」と語る。

商品別では、ゼリー飲料は力を入れなくても開けやすいキャップがSNSで脚光を浴びる。

ドリンクは「グレープフルーツ味」と「キウイ味」の2品をラインアップ。このうち「キウイ味」は昨年に発売開始した新フレーバーで「今後もキウイ味があると知っていただくための努力を継続する」と語る。