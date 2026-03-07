「レベルを落とすことなく選手交代ができる」11発大勝のなでしこジャパン、指揮官が試合後に語ったチームの“強み”は？【女子アジア杯】

「レベルを落とすことなく選手交代ができる」11発大勝のなでしこジャパン、指揮官が試合後に語ったチームの“強み”は？【女子アジア杯】