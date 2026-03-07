韓国ファンも仰天「サッカーも野球も日本がナンバーワン」圧巻“11発”でインドに劇勝した、なでしこジャパンに「何だこりゃ」「一方的だ」
容赦なく叩きのめした。
３月７日に行なわれた女子アジアカップのグループステージ第２節で、なでしこジャパンはインドと対戦。植木理子と宮澤ひなたがハットトリックを達成。清家貴子は２得点、山本柚月、長谷川唯、土方麻椰も得点し、11−０と圧勝した。
この試合を韓国のポータルサイト『NAVER』も速報。コメント欄には「一方的だ」「何だこりゃ」「マジで10−０じゃん」「これ野球か？」「ハンドボール？」「ここもコールドゲームになるな」「サッカーも野球も日本がナンバーワンだね」といった声が寄せられた。
初戦は台湾に２−０で勝利している日本。インドに勝利して連勝を飾り、決勝トーナメント進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】先制弾の山本柚月、長谷川唯の追加点もお膳立て！
