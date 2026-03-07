「完全に粉砕された」「力の差がありすぎる」衝撃の０−11。なでしこジャパンに大敗のインド、母国ファンは脱帽「初めから不可能だった」【女子アジア杯】

「完全に粉砕された」「力の差がありすぎる」衝撃の０−11。なでしこジャパンに大敗のインド、母国ファンは脱帽「初めから不可能だった」【女子アジア杯】