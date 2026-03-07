「完全に粉砕された」「力の差がありすぎる」衝撃の０−11。なでしこジャパンに大敗のインド、母国ファンは脱帽「初めから不可能だった」【女子アジア杯】
なでしこジャパンは現地３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦した。
初戦の台湾戦を２−０で制した日本。インドに勝てばグループCの２位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まるなか、圧巻のゴールショーを披露する。
開始早々の４分に山本柚月の得点で先制すると、13分に長谷川唯のゴールで加点。さらに、20分と35分に宮澤ひなた、45＋５分に清家貴子が得点を奪い、前半を５−０で終える。
後半に入っても、勢いは止まらない。47分と50分に植木理子、60分に清家、62分に土方麻椰、65分に植木が決めて、ついに点差が二桁に。81分に宮澤がダメを押し、そのまま試合は11−０で終わった。
衝撃のスコアでインドを圧倒したなでしこジャパンに、対戦国のファンは脱帽。SNS上では以下のような声があがっている。
「世界中の笑いものになった」
「インドサッカーを守るために、どうか優しく見守ってほしい」
「完全に勝負あり」
「完全に粉砕された」
「日本とは力の差がありすぎる。最初から無理だった」
「勝てるとも、引き分けられるとも思っていなかった」
「初めから不可能だったんだ」
あまりの差にお手上げのようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
