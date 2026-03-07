侍27歳右腕が流れ呼び込む“快投” 解説の中田翔さん「フォークは次元が違う」過去の対戦から「すごく成長している」【WBC】
種市が圧巻の3者連続三振で流れをつくった(C)産経新聞社
野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）に臨んだ。
【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック
5−5の同点で迎えた7回、3番手の種市篤暉が圧巻の投球を見せた。この日一発を放っているキム・ヘソンを154キロのストレートで空振り三振、キム・ドヨンには146キロのスプリット、J.ジョーンズにも145キロのスプリットで空を切らせ、3者連続三振に切って取った。
『Netflix』の生配信で解説を務めた元中日の中田翔さんは、最速156キロを投げ込んだ27歳の右腕に対して、自身も対戦経験があるとした上で「すごく成長しているなと。フォークは次元が違う。スピードも全然違う」と絶賛していた。
打線は2−3で迎えた3回に大谷が2戦連発となる同点ソロの後、鈴木誠也の2打席連発のソロで4−3と勝ち越しに成功。さらに、吉田正尚にも一発が飛び出して5−3と2点差に広げた。
その後、4回に2番手で登板した伊藤大海が一死一塁からキム・ヘソンに同点2ランを浴び、5−5とされたが、7回に種市が流れを呼び込み、鈴木誠也が押し出しの四球、吉田の2点適時打で8−5と勝ち越しに成功した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。