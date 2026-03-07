侍27歳右腕が流れ呼び込む“快投”　解説の中田翔さん「フォークは次元が違う」過去の対戦から「すごく成長している」【WBC】

種市が圧巻の3者連続三振で流れをつくった(C)産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）に臨んだ。

【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック

5−5の同点で迎えた7回、3番手の種市篤暉が圧巻の投球を見せた。この日一発を放っているキム・ヘソンを154キロのストレートで空振り三振、キム・ドヨンには146キロのスプリット、J.ジョーンズにも145キロのスプリットで空を切らせ、3者連続三振に切って取った。

『Netflix』の生配信で解説を務めた元中日の中田翔さんは、最速156キロを投げ込んだ27歳の右腕に対して、自身も対戦経験があるとした上で「すごく成長しているなと。フォークは次元が違う。スピードも全然違う」と絶賛していた。