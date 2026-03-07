「弱過ぎる（笑）」玉森裕太、じゃんけんでアイスを取り合う姿に「悔しがり方かわい過ぎ」「癒された」の声
Kis-My-Ft2の玉森裕太さんは3月7日、自身のInstagramを更新。じゃんけんをするかわいらしい姿を動画で公開し、反響を呼んでいます。
【写真】玉森裕太、じゃんけんでアイスを取り合う姿
この投稿にファンからは、「すごく、平和な世界で癒された」「かわいいぃぃ」「悔しがり方かわい過ぎる」「ホッピングシャワーおいしいよね」「なんかかわいい生き物いる」「玉森くんじゃんけん弱過ぎる（笑）」「待ってなにこれかわい過ぎるｗ」「おもろ過ぎるw」「わたしも今日たべますっ」との声が寄せられました。
「なんかかわいい生き物いる」玉森さんは、1本の動画を投稿。じゃんけんで勝った人が好きなアイスを選べるという内容で、玉森さんはじゃんけんに負けてしまい、狙っていたアイスを取られてしまいます。悔しがる様子がかわいらしく、思わず笑顔になってしまうような動画です。
「レアな感じでうれし過ぎる」玉森さんは4日の投稿で、「みょんみょんと原宿散歩してました」とつづり、回転寿司を食べる姿やカフェでの様子を披露。コメントでは、「お散歩楽しそうだねー」「かわいい玉ちゃんたくさん見れて最高の癒し」「回転寿司食べてる姿とかレアな感じでうれし過ぎる」との声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)